У Тернопільському національному технічному університеті обрали нового ректора.

Про це Суспільному повідомив керівник організаційного комітету з проведення виборів, доктор економічних наук Роман Шерстюк.

За його словами, вибори ректора відбувалися у кілька етапів. У першому турі виборів брали участь 4 кандидати.

“У другому турі виборів, в якому брали участь двоє кандидатів – Степан Дячук та Микола Митник, за результатами голосування переміг Микола Митник. Для голосування підготували 932 бюлетені, участь у виборах взяли 792 людини. За Степана Дячука проголосували 332 людини, за Миколу Митника – 441”, – каже Роман Шерстюк.

Микола Митник – кандидат технічних наук, доцент. У 1989 році закінчив Львівський політехнічний інститут (Тернопільський філіал) за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорі­зальні верстати та інструменти”. До 1991 року працював асистентом кафедри “Автоматизації машинобудування”. З 1991 по 1995 роки – старший викладач кафедри “Автоматизації виробництва”.

У 1995 році Микола Митник захистив кандидатську дисертацію. З 1996 року працював на посаді доцента кафедри “Автомати­зації і комп’ютерних технологій”, а з 1997 року – доцент кафедри “Комп’ютерно-інтегрованих технологій”, заступник завідувача кафедри. Учене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій присвоєно у 1998 році. У 2005 році присвоєно звання члена-кореспондента ПТАН України. З 2009 року – доцент кафе­дри “Комп’ютерної інженерії”. З 2008 року – декан факуль­тету “Комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії”. З 2011 року – перший проректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Заступник голови вченої ради університету, виконував обов’язки ректора.

Автор більше 110 публікацій, з них 55 наукових, 16 автор­ських свідоцтв і патентів та 22 навчально-методичного характеру, двох навчальних посібників.

Нагадаємо, попередній ректор університету Петро Ясній помер 13 листопада 2021 року на 70 році життя. Чоловік хворів на COVID-19.