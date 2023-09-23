Відійшла у вічність дружина ректора Тернопільського національного технічного університету Миколи Митника – Наталія Ярославівна.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці вишу.

“Колектив Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя висловлює щирі співчуття ректору Миколі Мирославовичу Митнику та усій Родині з приводу невимовної втрати дружини та мами Митник Наталії Ярославівни.

Світла та Вічна пам’ять достойній Людині, хай пам’ять про Неї залишається світлим спомином у серцях рідних, друзів, усіх, хто її знав, любив та шанував.

Сумуємо та розділяємо з Вами біль утрати!”, – ідеться у зверненні.

Співчуття з приводу трагічної загибелі Наталії Митник висловив і міський голова Тернополя Сергій Надал:

“Від себе особисто та всієї Тернопільської громади висловлюю співчуття ректору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Миколі Митнику з приводу трагічної загибелі дружини.

У цей скорботний час хай Господь дає родині та близьким сили перенести біль непоправної втрати.

Шановний Микола Мирославович!

Нехай добрий, світлий спомин про Вашу дружину назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував.

Вічна пам’ять та Царство Небесне!

Господь забирає найкращих!

Співчуття всім рідним та близьким!”.