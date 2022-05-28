Щира і добра людина: у тернопільському ВУЗі повідомили про важку втрату

Відійшов у вічність багаторічний працівник Тернопільського національного технічного університету Олег Михайлович Якубишин.

Про це повідомили на сторінці ВУЗу.

“Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя з глибоким смутком повідомляє про відхід у вічність багаторічного співробітника університету Якубишина Олега Михайловича 28.02.1955 – 21.05.2022.

Сьогодні відбулося прощання з провідним інженером кафедри будівельної механіки ТНТУ / Department of Structural Mechanics Якубишином О.М.

В нашій пам’яті він назавжди залишиться щирою і доброю людиною, приятелем та колегою.

Висловлюємо глибокі співчуття його сім’ї, рідним та близьким і розділяємо з ними біль втрати.

Вічна йому пам’ять та упокій душі”, – ідеться у повідомленні.