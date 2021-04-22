Менше години знадобилося оперативникам Тернопільського районного управління поліції, аби встановити особу та розшукати зловмисника, причетного до пограбування.

Завдяки злагодженим діям поліцейські не дали можливості гастролеру покинути Тернопіль, хоча у лиходія вже був квиток, куплений на награбовані гроші.

«Близько одинадцятої години вечора 20 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення від 55-річного жителя обласного центру про те, що в парку «Топільче» на нього напав невідомий чоловік, завдав тілесних ушкоджень та відібрав сумку, де були мобільний та гроші, – розповів заступник начальника Тернопільського районного управління поліції Сергій Гатанюк. – Сума завданих збитків становила 12 тисяч гривень».

Оперативно відреагувавши на повідомлення потерпілого, розшуківці припустили, що до злочину може бути причетний хтось із заїжджих, тому одразу було надіслано орієнтування нарядам, що несли службу на вокзалах. І вже через годину на залізничному вокзалі правоохоронці помітили підозрілу особу, що за описом була схожа на нападника.

Зі слів Сергія Гатанюка, причетним до пограбування виявився 20-річний житель міста Ужгород Закарпатської області. До слова, молодик нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні злочини. У нього вилучили мобільний потерпілого, а гроші зловмисник встиг витратити, у тому числі на придбання квитка до Ужгорода.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 ККУ – грабіж, поєднаний з насильством. Закарпатця перевіряють на причетність до вчинення інших протиправних діянь на території області.