У тернопільському кафе юнак поцупив у дівчини куртку

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 23-річної жительки обласного центру про те, що невідома особа викрала її куртку та банківську картку. Подія трапилася в одному із кафе.

За словами потерпілої, речі вона залишила біля столика, за яким відпочивала. Невідомий, скориставшись моментом, коли жінка відійшла, забрав її речі. Збитки заявниця оцінила майже у 3 000 гривень.

Встановити особу зловмисника допомогла камера відеонагляду, встановлена у закладі. У протиправному оперативники викрили 19-річного тернополянина. Хлопець вперше потрапляє в поле зору працівників поліції. Майно потерпілої у нього вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.