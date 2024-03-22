У тернопільській школі обікрали учня: ось хто виявився злодієм

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 42-річна тернополянка.

Жінка повідомила, що з приміщення школи, де навчається її малолітній син, невідома особа таємно викрала його барсетку. Хлопець виявив пропажу, коли він повернувся із тренування. Серед викраденого – мобільний телефон, гроші та інші особисті речі. Заподіяну матеріальну шкоду потерпіла оцінила у 7000 гривень.

Працівники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше не судимий житель обласного центру 1989 року народження. Чоловік реалізував викрадену мобілку в ломбард. Усі речові докази правоохоронці вилучили.

Слідчі дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєне тернополянину загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Тривають слідчі дії.