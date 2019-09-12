На Тернопільщині у райцентрі Теребовля завершено будівництво трьох казарм покращеного планування для військовослужбовців-контрактників окремої артилерійської бригади ОК «Захід» Сухопутних військ ЗС України.

Про це повідомив начальник відділу капітального будівництва та ремонту Західного територіального КЕУ підполковник Володимир Клецун.

За його словами у новенькі будівлі невдовзі заселиться 375 артилеристів.

– На даний час підрядник здійснює облаштування прибудинкової території – вкладає бруківку. Також усередині будівель завершується монтаж меблів, під’єднується сантехніка, підключаються кухонні плити, – зазначив підполковник Володимир Клецун.

Нові казарми – це двоповерхові цегляні будівлі покращеного планування із просторими житловими приміщеннями, розділеними на двокімнатні блоки. У кожному блоці є санвузол з душовою кабіною і туалетом. Будівлі збудовані за сучасними технологіями. Кімнати будуть обладнані меблями для кожного військовослужбовця. На кожному поверсі є кухня з індукційними плитами та мікрохвильовками. У побутових кімнатах – пральні машини, сушарки і місця для прасування. В одному блоці проживатимуть до 10 військовослужбовців. Кожна казарма розрахована на 125 осіб.

Проект з житловим фондом для військовослужбовців у Теребовлі відповідає стандартам НАТО. Для того аби захисники України змогли заселитися у новенькі будівлі з державного бюджету України виділено 44,4 млн. гривень.

Василь Лабай,#АрміяInform_Тернопіль

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