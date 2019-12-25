Цьогоріч на парафії Успення Пресвятої Богородиці смт Скала-Подільська до дня Святого Миколая відбулось ряд яскравих дійств.

Більш як за місяць до святкування отець Василь Германюк організував серйозну підготовку. Метою задумки було підкреслити справжнє існування Святого Миколая, щоб дорослі та діти вірили у його чудеса, які він творив. Подарунки чекали на всіх. І ось святковий день прийшов! Малеча отримала пам’ятний подарунок у вигляді кружечки з логотипом парафії та солодощі. Не залишив без радості Святий Миколай і дорослих. Вони отримали спеціально замовлені образочки з молитвами за благословення Господнє у зціленні через працю лікаря, священика та учителя, а також власноруч виготовлені парафіянами вервички. Синьо-жовтий колір розарія надав такому подарунку великого духу патріотизму, адже кожен охочий зможе помолитись за здоров’я наших захисників та за мир в Україні з поміччю цих молитовних сакраменталій. Після невеличкого дійства кожен присутній на Богослужінні повертався додому щасливий, з вірою на любов’ю у серці.

Та після цього казка не закінчилася… Миколая з ангеликами можна було зустріти вулицями селища. Він роздавав солодощі, образочки та дарував гарний настрій кожному хто зустрічався на шляху, особливо у день коли із сусідніх сіл, перед святами, з’їхалось багато людей на ринок, який того дня працював у повну силу. А ввечері до найслухняніших діток Миколай завітав безпосередньо до осель. Веселий сміх дітей, радість, якою була сповнена малеча, було чутно звідусіль! Того тижня Святий завітав у дві місцеві школи, у два садочки та у поліклініку.

Відчуття справжнього свята панувало на парафії Успення Пресвятої Богородиці у Скалі-Подільській, адже дарувати радість людям так приємно. Вірте, у дію Святого Миколая та у чудеса, які він творить і можливо, на наступний рік Миколай завітає і до Вас!

Парафіянка і співорганізатор дійства Вікторія Мармус