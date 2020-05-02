У селі Потуторів Шумського району священик УПЦ МП таємно відправляв служби у приватній хаті. 27 квітня він помер від коронавірусу, а в дванадцятьох жителів села підтвердився COVID-19.

Епідеміологи та поліцейські наразі проводять розслідування щодо людей, які контактували з покійним священиком. Втім, деякі жителі села відмовляються надавати інформацію, – розповіла на брифінгу головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Також люди не погоджуються на медичні обстеження.

“На жаль, багато людей відмовляється називати себе контактними, не повідомляють жодної інформації, яка б сприяла епідрозслідуванню. Відтак у цьому районі воно ще триває. Нам вдалося визначити більше двадцяти контактних осіб, ймовірно це далеко не вся кількість”.

У селі Потуторів провели дезінфекцію, щоб запобігти поширенню коронавірусу, – розповів голова РДА Віталій Кудлак. Зокрема, ретельно обробили територію, що межує з будинком священика.

“Для дезінфекції використовувалася спеціальна суміш, на основі гіпохлориду натрію, що застосовується для спеціальної обробки. Також проводимо активну роботу з інформування населення щодо запобігання захворювання на коронавірусну інфекцію. Вкотре закликаємо людей дотримуватися карантинних заходів, берегти своє здоров’я, не наражати на небезпеку інших. Також дезінфекцію проведено у Шумській церкві”.

Загалом у Шумському районі коронавірус виявили у 92 осіб, зафіксовано три летальних випадки. Покійному священику було 55 років.

Софія Романська





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