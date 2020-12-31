Новий санітарний регламент діятиме у школах області з початку 2021 року. Зокрема, запроваджується принцип здорового і збалансованого харчування, який передбачає нове меню у їдальнях та забороняє продаж окремих продуктів на території навчальних закладів.

Над зміною меню у їдальнях працює спеціальна команда. Страви мають бути не лише корисними, а й смачними, – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Рекомендації щодо зміни меню будуть наданні у всі навчальні заклади.

“Вперше на законодавчому рівні буде врегульовано питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами. Якщо вони підтверджені довідкою сімейного лікаря чи педіатра, то власник закладу повинен організувати харчування з врахування рекомендацій лікаря щодо виключення або заміни певних харчових продуктів. Визначається перелік продуктів харчування, які забороняється продавати в шкільних буфетах та автоматах: стоп для чипсів, снеків, сухариків, попкорну, газованих напоїв; заборонено до закупівлі, реалізації та пропонування дітям технологічно оброблених м’ясних та рибних страв: ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів, солодких газованих напоїв, енергетичних напоїв та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрів; обмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів; чітко визначено якими мають бути бутерброди в школі”.

Держспоживслужба перевірятиме якість продуктів у школах області. Перевірки здійснюватимуться відповідно до програми «Якісне харчування для дітей Тернопільщини».

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