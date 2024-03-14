У селі, поблизу якого вибухнув ворожий “Шахед”, перевірили воду з криниць: що виявили?

Результати аналізу питної води з криниць приватних домогосподарств у селі поблизу пошкодженого інфраструктурного об’єкта показав, що відхилень, пов’язаних з надзвичайною ситуацією, немає.

Про це повідомила Нінель Цяпа – начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

«Відхилень за мікробіологічними, органолептичними показниками – немає. Наші фахівці зафіксували у кількох взірцях незначне перевищення за вмістом амонію, нітратів та перманганатної окиснюваності, що не є наслідком надзвичайної ситуації. Дані відхилення вказують на ймовірне джерело забруднення органічними речовинами, можливо внаслідок приватної господарсько-побутової діяльності на території індивідуальних домоволодінь. Такі ж показники у цих криницях були в попередніх роках під час здійснення забору води», – зазначила начальник управління.

Домогосподарства, де не зафіксовано перевищення норм вмісту досліджуваних речовин можуть користуватися водою з криниці.

Власникам криниць, в яких виявлені відхилення у показниках, фахівці рекомендують використовувати воду централізованого водопостачання або бутильовану. А також провести очищення та дезінфекцію криниць, після чого будуть проведені повторні лабораторні дослідження.

До слова, понад 11 тонн бутильованої води доставлено сімнадцятьом домогосподарствам населеного пункту на Кременеччині.