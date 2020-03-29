Заходи щодо непоширення короновірусної інфекції проводяться на території села Лідихів Кременецького району.

До них залучили працівників Кременецького міськміжрайонного відділу ДУ “Тернопільський ОЛС ДСЕСУ”, місцевих рятувальників та співробітників поліції, повідомляють в ГУ НП.

Станом на 15.30 28 березня продезінфіковано адмінприміщення сільської ради, магазини, церкву, житловий будинок сім’ї, де зафіксовано захворювання коронавірусом, а також громадські місця населеного пункту.

Співробітники поліції проводять профілактичні бесіди з місцевими жителями та наголошують на важливості дотримання карантинних заходів. Поліцейські закликають краян зберігати спокій та в разі повернення з-за кордону самоізолюватися. У разі погіршення самопочуття звертайтеся одразу до лікаря і не займайтеся самолікуванням.