Сьогодні, 27 червня, у Тернополі відбудеться загальноміське свято «Випускник-2019». Поліцейські вживають максимальних заходів безпеки, щоб шкільні урочистості пройшли спокійно.

На забезпечення правопорядку задіяно більше сотні співробітників поліції. Нести службу правоохоронцям допомагатимуть 18 військовослужбовців Нацгвардії. Маршрути патрулювання розроблені з урахуванням місць проведення урочистих заходів. Поліцейські також чергуватимуть в закладах відпочинку, де будуть святкувати свій вечір випускники.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Михайла Білецького, основне завдання правоохоронців – забезпечити безпечні умови для святкування випускних вечорів та недопущення нещасних випадків, пов’язаних з неповнолітніми. Поліцейські закликають усіх батьків та їхніх дітей дотримуватися правил поведінки у громадських місцях та не порушувати закон.