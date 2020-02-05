Позитивний баланс довіри серед провідних політиків України поки має лише чинний президент Володимир Зеленський.

Українці серед політичних лідерів зараз найменше довіряють п’ятому президенту і чинному нардепу від «Європейської солідарності» Петру Порошенку, повідомляє Zaxid.net.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного групою «Рейтинг» упродовж 22-26 січня 2020 року. Так, недовіру до Порошенка висловили 78% опитаних (67% – зовсім не довіряють, 11% – скоріше не довіряють), а довіру – лише 15% (6% – цілком довіряють, 9% – скоріше довіряють).

На другому місці антирейтингу з довіри опинилася лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко: їй не довіряють 73% опитаних проти 20%, які довіряють; на третьому – лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук з 62% недовіри та 22% довіри відповідно. Співголові партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрію Бойку не довіряють 56% опитаних, а довіряють 25%; прем’єр-міністру Олексію Гончаруку – 53% і 20% відповідно; спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову – 44% і 26% відповідно.

Позитивний баланс рівня довіри, згідно з опитуванням «Рейтингу», наразі має тільки чинний президент Володимир Зеленський: йому довіряють 59% проти 32%, які не довіряють.

Рейтинг політичних партій з підтримкою 42,2% серед тих, хто визначився і збирається голосувати, очолює «Слуга народу». Далі йдуть ОПЗЖ – 13,5%, «Європейська солідарність» – 9,5%, «Батьківщина» – 8,1%. Підтримка інших партій становить менше 4%, проте тих, хто не визначився зі своїм вибором, є приблизно 16%.

Найбільше українці прагнуть від президента припинення війни на Донбасі (64%), посилення боротьби з корупцією (45%) та відродження промисловості (30%). Також опитування показало переважання серед населення очікування змін (50%) та надії (42%).

Участь в соціологічному дослідженні, яке проводили у формі особистого інтерв’ю, взяли 2500 респондентів віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами та типом поселення. Помилка репрезентативності становить не більше 2%.