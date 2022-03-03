У Люблінському воєводстві Польщі сталася ДТП з автобусом, який перевозив біженців з України.
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на RMF24.
Автобус з українськими пасажирами, що прямував із Гребенного у напрямку Варшави, з’їхав з дороги у кювет та перекинувся.
Інцидент стався сьогодні вранці на національній дорозі No17 у селі Колонія Седліщі Свидницького району. П’ятьох людей доправили до лікарні для обстеження.
73 людини їхали автобусом до місця призначення у Варшаві.
Причини аварії з’ясовуються. Для перевезення пасажирів вже організували інший автобус.