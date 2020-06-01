Намісник Почаївської Лаври УПЦ МП митрополит Володимир надіслав листа очільнику філії РПЦ у Молдові зі словами підтримки у боротьбі з «сатанинською» вакцинацією від коронавірусу.

Текст листа, написаного російською мовою, опублікували на офіційному сайті Молдовсько-Кишинівської митрополії РПЦ.

«В цей непростий період пандемії ми були раді дізнатись про те, що 19 травня 2020 року Синод Молдовської Православної Церкви направив «Звернення щодо законності обов’язкової вакцинації, яку може бути введено через вірус SARS-COVID-19»… Підтримуємо Вашу сповідницьку позицію», – написав намісник Почаївської Лаври від імені всієї братії монастиря.

Як відомо, у своєму зверненні члени Синоду Молдовської Православної Церкви Московського патріархату застерегли керівництво Республіки Молдова від масової вакцинації через «прийдешнє введення чіпів в організм людини через вакцини» та навіть пригрозили не згадувати можновладців у своїх молитвах. Також у документі пишуть про небезпеку діяльності американського мільярдера Білла Гейтса ризик технологій 5G.

«Необхідно заявити, що вакцинація представляє небезпеку мікрочіпування або потрапляння в організм людини сторонніх пристроїв. Суспільство в багатьох європейських країнах протестує проти обов’язкового використання вакцин, особливо вакцини проти COVID-19, тому що воно розглядає їх як шлях до глобальної системи антихристів ввести мікрочіпи в тіла людей, щоб контролювати їх за допомогою технології 5G»,- наголошується у зверненні Синоду.

Згідно з документом, «Білл Гейтс вважається основною людиною, відповідальною за створення технології мікрочіпування за допомогою вакцини, яка вводить наночастинки в організм, які реагують на хвилі, що передаються технологією 5G, і дозволяють дистанційно керувати людьми». На думку одного з єпископів РПЦ у Молдові, вакцину від COVID-19, над якою досі працюють медики, «виробили сатанинські глобалісти».

Раніше подібні теорії змови висловлював намісник Київської Лаври УПЦ МП митрополит Павло. За його словами, на території колишнього СРСР є таємні лабораторії, де заражають комарів, котрі згодом інфікують людей.

Нагадаємо, спалах коронавірусу у Молдові розпочався саме після відвідування групою паломників Почаївської Лаври.

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