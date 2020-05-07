Усе брехня! Немає ніякого коронавірусу!

Саме так реагують у Почаївській лаврі, що на Тернопільщині, на намагання журналістів дізнатися якусь інформацію про ситуацію із перебігом захворювання у насельників святині. Та й місцеві мешканці не надто говіркі, пишуть Тернополяни.

Як відомо, кількість хворих на коронавірус в Україні з кожним днем лише збільшується. Найбільше їх у Києві та західних областях, зокрема і на Тернопільщині. Новим осередком поширення коронавірусної інфекції став Кременецький район і місто Почаїв. Масово хворіти там почали після Великодніх свят — незважаючи на попередження та карантин люди пішли на Святкове Богослужіння до Почаївської лаври, де вже були хворі на COVID-19. А далі — щодня нові і нові підтверджені випадки цієї недуги.

Та навіть це не насторожило священнослужителів Лаври, яка стала епіцентром спалаху коронавірусу. Там досі не хочуть тестуватися на коронавірус. Монахи не вірять в існування цієї інфекції і на контакт з медиками, МОЗ та журналістами не ідуть. Місцева влада теж не має особливого впливу на Почаївську лавру. Чому так сталось і що буде далі — у сюжеті « 5 каналу».

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