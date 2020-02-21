День Краси організували у Петриківському геріатричному пансіонаті. Сюди приїхали майстри одного з тернопільських салонів та попрацювали із підопічними закладу.

Таку благодійну акцію у Петриківському геріатричному пансіонаті організовують не вперше. Майстрині із салону «Діва» регулярно відвідують заклад і допомагають його підопічним стежити за власною зовнішністю.

«Вже втретє ми відвідуємо геріатричний пансіонат з такою благодійною акцією і робимо це із задоволенням. Наступного разу плануємо приїхати у травні, – каже перукар-модельєр Олена Петрик. За словами пані Олени, майстри салону радо працюють із підопічними закладу, адже вони дуже щирі, позитивно сприймають зміни у своїй зовнішності, діляться життєвими історіями. Із багатьма спеціалісти навіть встигли подружитися і завжди привозять мешканцям гостинці – фрукти, солодощі, домашню випічку.

Підопічні геріатричного пансіонату радо приймають спеціалістів з краси, адже для них такі зустрічі – це чудова нагода поліпшити свій зовнішній вигляд.

Софія Романська