1 серпня у гідропарку «Топільче» розпочалися роботи з очистки водойми поблизу Козацького острова.

Як повідомив директор КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» Микола Лесів, спочатку підрядники виконують очищення саме цього озерця, адже воно є найбільш замулене у гідропарку. А уже з 1 вересня за допомогою спецтехніки заплановано очистити і всі канави, що є в «Топільче».

«Спочатку працівники підрядної організації вручну здійснили поверхневе очищення води. Далі земснарядом розпочали очищувати водойму від опалого листя, старих водоростей та мулу, і за допомогою спеціальних труб викачувати це все з води, – додає Микола Лесів. – Після якісного очищення цієї водойми, уже наступного року тут знову зможуть працювати катамарани».

Земснаряд, яким підрядники наразі здійснюють очищення озера у «Топільче», був виготовлений за державні кошти спеціально для роботи на тернопільській водоймі. За допомогою нього робітники можуть викачати намул та водорості і цим самим очистити воду на глибині близько 1,5 м. Проте, під час дослідження дна озера, робітники виявили там не лише намул, а й велику кількість сміття та старої деревини, що не підлягає викачуванню земснарядом.

«Те сміття, яке не вдасться видалити з води земснарядом, ми очистимо за допомогою іншої спецтехніки, адже поки що нам не відомо, що ще може бути на дні цього озерця, оскільки воно не очищувалося більше 30-ти років, – пояснює керівник підрядної організації Анатолій Качка. – Під час робіт на цьому водному об’єкті ми також використаємо спеціальне обладнання для подрібнення водоростей».

Нагадаємо, рішення про очищення канав і штучних водойм в парку було прийняте тернопільськими експертами спільно з екологами обласного управління водних ресурсів.

Відповідно до проектно-кошторисної документації, термін виконання робіт з очищення водних об’єктів у гідропарку складає чотири місяці.

У 2020 році роботи з очищення водойм в Тернополі продовжаться. Зокрема, тоді заплановано очистити русла річки Серет від шлюзів до моста в межах міської зони.