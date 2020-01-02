До військовослужбовців 44-ої артилерійської бригади Новорічної ночі завітали представники благодійного фонду «Карітас» та місцевої влади. Армійці у цей час несли службу в добовому наряді.

Гості побували у військових містечках Тернополя, Чорткова, Теребовлі.

Директор благодійного фонду «Карітас», отець Андрій Марчук подякував військовослужбовцям за захист та благословив на щасливий 2020 рік.

«Святий Миколай, Сніжинка, добра Фея, разом з представниками командування військової частини привітали військовослужбовців, котрі несуть службу в добовому наряді в Новорічну ніч. Гості підготували печиво, цукерки, торти, цитрусові та солодкі напої. Окрім цього, добра Фея та Сніжинка в тандемі з чарівною паличкою побажали, щоб у кожного захисника в Новому році здійснилися всі мрії та задуми. У солдатській їдальні кухарі приготували святкову вечерю зі смаколиками та ласощами. Військовослужбовці подякували за подарунки гостям, повечерявши у колі друзів повернулися до місць несення чергувань», – розповів прес-офіцер артилеристів Юрій Кульпа.

Благодійники на Тернопільщині відвідали Новорічної ночі і вихованців інтернатних закладів, геріатричних будинків.

Софія Романська