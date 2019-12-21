Новорічну ніч вперше влаштують у Тернополі просто неба біля головної ялинки. Розважатиме усіх присутніх наймолодший ді-джей в Україні.

Святкування Нового року триватиме на Театральному майдані до ранку. Наразі організатори готують святкову програму. Зокрема, запланований концерт, дискотека та різноманітні розіграші.

«Вперше у Тернополі ми організовуємо Новорічну ніч. Ми виграли молодіжну столицю-2020, тому вирішили запросити наймолодшого ді-джея в Україні, він буде відкривати святкування у новорічну ніч. Також на святкування Нового року на Театральному майдані працюватимуть ведучі, відбудеться концерт, заплановано ряд розіграшів. А далі у новорічну ніч відбуватиметься дискотека просто неба. Це святкування Нового року триватиме аж до ранку. 2 – 3 січня також відбуватимуться концертні дійства. А першого січня ми організовуємо легкоатлетичний забіг для тих, хто вижив після святкування Нового року. Долучитися до забігу можуть всі охочі. Всі учасники повинні заздалегідь підготувати собі костюми. Минулого року люди дуже активно долучалися, зокрема учасники легкоатлетичного руху «Рандей». Оскільки проводимо ми такі забіги після святкування Нового року не вперше», – розповів директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук.

Отже, одразу після святкування Нового року тернопільські легкоатлети мірятимуться силами. Долучитися до команди бігунів у новорічних костюмах можуть всі охочі. Насичена програма на «Файному зимовому містечку-2020» передбачена до кінця січня.

Софія Романська