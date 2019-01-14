У нічному клубі у молодика поцупили сьомий “Айфон”

14/01/2019 Розмір тексту:

До Тернопільського відділу поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що невідома особа поцупила його «Iphone 7».

За словами потерпілого, подія трапилась в одному із нічних клубів Тернополя. Молодик не помітив, як невідома особа поцупила його засіб зв’язку, який він залишив на стійці неподалік гардеробу.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу причетну до злочину. Ним виявився жител Тернопільського району 1997 року народження. Краянин у скоєному зізнався. Викрадене майно правоохоронці вилучили, повідомляють у поліції.

Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.