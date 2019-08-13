Керівник прес-служби Володимира Гройсмана повідомив, що 14 червня відбудеться чергове засідання Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, що два останніх тижні через відпустку Гройсмана Кабмін не засідав, чим призупинив здійснення кадрових призначень на посади в областях. Згідно процедури, щоб призначити особу головою обласної державної адміністрації Президент має отримати погодження Кабміну. Цілком ймовірно, що Зеленський найближчим часом визначиться стосовно свого намісника в Тернопільській області. Наразі ці повноваження тимчасово виконує заступник Барни Іван Крисак. Злі язики стверджують, що в офісі Президента незадоволені його діяльністю, зокрема у “підіграванні” старій команді під час парламентських виборів та “закриванні очей” на “гріхи та хвости” при освоєнні державних коштів.