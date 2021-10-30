Через недобудований міст у селі Стриганці Нараївської громади чотири села могли залишитися без сполучення з Бережанами.

Євген Здебський, голова Нараївської громади

– Цей міст надзвичайно важливий, оскільки він відрізає 4 села нашої громади зі з’єднанням з містом Бережани. Це села Стриганці, Рекшин, Потучани, Писарівка. Ми дуже задоволені, що цей міст нарешті продовжили ремонтувати і до настання зими ми матимемо змогу проїжджати вільно.

Вкінці минулого року, з погіршенням погодних умов, ремонт моста призупинили. Однак з настанням весни до ремонтних робіт не повернулися. У пошуках вирішення цієї проблеми керівництво громади звернулося до депутата обласної ради («За майбутнє») Ярослава Дрюченка.

Василь Хортів, староста Рекшинського старостинського округу

– У продовженні будівництва цього моста багато посприяв Ярослав Дрюченко, це за його великої підтримки. Люди, фактично, не вірили, що міст відремонтують цього року.

Ярослав Дрюченко, депутат Тернопільської облради

– Я звернувся з відповідними запитами, був оголошений новий тендер після залишкових коштів, які лишилися після проведення тендерів з будівництва доріг, мостів. І на цей міст, на його побудову було виділено 1,7 млн грн. Сьогодні тут тривають ремонтні роботи. Дорожники вже залили опори та влаштовують перекриття на другій частині мосту. Представники підрядної організації розповідають, за сприятливої погоди завершити ремонт моста планують за 2-3 тижні.