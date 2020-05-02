Життя 71-річного чоловіка забрав коронавірус у Монастириському районі. Він перебував з важкими супутніми патологіями у районному шпиталі.

Як повідомив перший заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, поховання відбудеться за карантинними вимогами.

“З сумом повідомляємо про те, що у районному шпиталі, перебуваючи у важкому стані з діагнозом covid-19, із супутніми патологіями, серед яких — ішемічна хвороба серця, помер 71-річний чоловік, родом із села Криниці. Висловлюємо співчуття синам і родині”.

Додамо, у Монастириському районі інфікувалося COVID-19 178 людей. Наразі у місцевому шпиталі перебуває 23 особи, 81 людина — на самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Загалом летальність у цьому районі від числа заражених складає 1,7%. Подолали коронавірус більше сімдесяти жителів району, половина з них — медичні працівники.

Софія Романська