На будівництві у Кременці знайшли залишки старого обійстя. На глибині більше метра будівельники натрапили на коридори, викладені цеглою.

Досліджували знахідку паралельно з археологами, оскільки територія знаходиться в історичній частині міста, повідомляють Т1 Новини.

За словами директора агенції регіонального розвитку в Тернопільській області Володимира Василевського, наразі чекають інформації – якого ж року знахідка.

Датують підвал першою половиною 19 століття. На цеглі позначений 1818-рік. А власниками підвалу, як і будинку над ним, найімовірніше були євреї. Будинок, щоправда не зберігся, а підземелля вціліло, – розповіла археологиня Марина Ягодинська. За її словами, теперішня вулиця Козубського в Кременці в першій половині 20 століття була частиною єврейського кварталу.

Євреї не мали багато простору для помешкання на землі, тож розширювали свій житловий простір під нею. На території будівництва знайшли ще один підвал, на глибині трьох метрів.

А ще на цій же території під землею виявили майстерню 17 століття. Знайшли археологи і посуд.

Дослідники продовжать працювати ще якийсь час, аби зафіксувати і описати всі знахідки. Чи змінять плани будівництва і яка доля знахідок – вирішуватимуть в Кременці згодом.