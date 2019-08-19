Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провели планову ревізію фінансово-господарської діяльності Кременецької міської ради за період з 01.01.2016 по 30.04.2019.

Під час ревізії виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму 308,9 тис. грн та інших порушень на суму понад 1,1 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.

Зокрема, через недостатній контроль за повнотою та своєчасністю поступлення коштів, непроведення позовної роботи щодо виконання суб’єктами господарювання умов укладених договорів: про розміщення зовнішньої реклами; на право тимчасового користування місцем для розміщення виносної торгівлі; сервітутного (обмеженого) використання земельних ділянок тощо, у ревізійному періоді місто недоотримало 228,9 тис. грн.

Внаслідок прийняття міським головою під час проведення аукціону з купівлі-продажу державного майна (транспортні засоби за 5 лотами) рішення щодо кроку аукціону (10% від початкової ціни лота) міським бюджетом втрачено 20,5 тис. грн. Позаяк, у результаті зазначеного кроку вартість предмета закупівель перевищила 200 тис. грн, придбання автомобілів стало можливим виключно на умовах Закону України «Про публічні закупівлі». Через те, що міська рада публічні закупівлі не проводила, договори купівлі-продажу не укладені. Отже, організатором аукціону не повернуто переможцю торгів – міській раді гарантійний внесок у зазначеній сумі (5% від кінцевої ціни продажу двох непридбаних автомобілів), як це було передбачено умовами договору.

Серед інших встановлених аудиторами втрат: нарахування з порушенням заробітної плати, що разом з єдиним соціальним внеском становить 20,5 тис. грн; зайві витрати бюджетних коштів через завищення площі, що використовується Центром надання адміністративних послуг (33,5 тис. грн); завищення обсягу робіт з поточного ремонту адміністративного приміщення (0,9 тис. грн).

Під час ревізії забезпечено усунення майже 129 тис. грн виявлених втрат.

Окрім цього, через неефективні управлінські дії міська рада упустила можливість в отриманні доходів на суму понад 633 тис. грн та нераціонально витратила 496,5 тис. грн.

Невжиття своєчасних та дієвих заходів щодо узаконення меж міста Кременець призвело до різнобічного трактування законодавства з питань регулювання містобудівної діяльності та укладення договорів пайової участі ТДВ «Кременчанка» з Білокриницькою сільською радою. Як наслідок, міською радою упущено можливість в отриманні в дохід бюджету пайових внесків на суму понад 633 тис. грн.

Введення у структуру міської ради окремих відділів чисельністю одна-дві штатні одиниці (як правило, лише начальник відділу), тоді коли їх основні завдання та функції взаємопов’язані та взаємодоповнюючі (наявна реальна можливість об’єднати їх в один відділ або створити сектор), призвело до нераціонального використання коштів міського бюджету на оплату праці (відношення начальник відділу – завідувач сектору та/або головний спеціаліст) на суму 227,5 тис. грн.

Причиною нераціонального використання коштів на суму 269 тис. грн слугував також факт укладення договору на виконання будівельних робіт з приватним підприємством «Будтранспроект», яке зареєстроване за 3,5 місяця до укладення договору із статутним капіталом лише в 1000,00 грн. Як наслідок, роботи згідно з договірними зобов’язаннями не виконані, аванс не повернутий. Прийняття цього рішення зумовило потребу проведення відповідної претензійно-позовної роботи та подальшого примусового стягнення з ПП «Будтранспроект» перерахованих йому авансових платежів.

Кременецькому міському голові надіслано вимогу про усунення порушень та недопущення їх надалі.

Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи та Тернопільську обласну державну адміністрацію.