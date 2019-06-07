5 червня, під час профілактичних відпрацювань поліцейські виявили трьох краян, які незаконно зберігали зброю та боєприпаси.

Як повідомляють у поліції, у мешканця Заліщицького району поліцейські вилучили пристрій для відстрілу патронів, а шумчанин зберігав у домівці небезпечний предмет схожий на нарізну зброю маркування «ТОЗ 8».

Ще одне незаконне зберігання зброї задокументували працівники гусятинської поліції. Мешканець Копичинець зберігав удома обріз мисливської рушниці. Відомості про події внесено до ЄРДР згідно статті 263 Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують: громадяни, які незаконно зберігають зброю та боєприпаси, можуть добровільно здати її до підрозділів поліції за місцем проживання та уникнути відповідальності.