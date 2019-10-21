Кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відкрили працівники Козівського відділення поліції щодо 39-річного жителя району.

Оперативники отримали інформацію, що мешканець одного із сіл в своєму помешканні незаконно зберігає предмет з обмеженим обігом. У ході перевірки інформація знайшла своє підтвердження, повідомляють у поліції.

Під час санкціонованого обшуку у краянина виявили та вилучили гранату «РГД 5», яку поліцейські направили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України».

Нагадаємо, що місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів триватиме на території області до кінця жовтня.

Якщо громадяни у вказаний термін добровільно здадуть предмети з обмеженим обігом, то в подальшому після оформлення відповідних документів вони отримають право зареєструвати їх.