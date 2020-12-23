Кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відкрили працівники Борщівського відділення поліції щодо 28-річного жителя району.

Поліцейським стало відомо, що мешканець одного із сіл в своєму помешканні незаконно зберігає небезпечні предмети. Під час санкціонованого обшуку у чоловіка виявили пістолет та набої різного калібру.

Предмети з обмеженим обігом поліцейські вилучили та направили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України.