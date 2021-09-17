Як ми повідомляли, на Тернопільщині стрімко зростає захворюваність на COVID-19. Все більше людей у важкому стані потрапляють у лікарні. Тож працівникам “швидкої” знову доводиться працювати в авральному режимі.

Біля так званих “ковідних” відділень все частіше утворюються черги з автомобілів екстреної допомоги, які привозять хворих на коронавірусну інфекцію. Відповідні фото оприлюднили у Фейсбуці на сторінці “Загір’я Зборівське“.

“То КОВІДне віділення Тернопільського району сьогодні, 16 вересня … Дві швидких тільки що від’їхали… То ті що ще не “здали” хворих. Фото власне! Не з інтернету! Шануйтеся земляки! Не вірте адептаптам секти “ніякої корони нема”! Бо можете опинитися в одній з цих швидких!”, – ідеться у дописі.