Минулої доби на Тернопільщині рятувальники загасили близько двадцяти пожеж в екосистемах. На згарищах знайшли загиблих зайченят і пташок.

Весняної пори кількість пожеж в екосистемах зростає в десятки разів, – каже речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Як наслідок – в регіоні погіршуються ґрунти, гинуть дикі тварини.

«2 квітня співробітники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу сухої трави та очерету, в селищі Гусятин на вул. Цехова, на відкритій території, на площі 100 м.кв., а також ліквідували пожежу сухої трави, що виникла поблизу с. Долина Теребовлянського району, на площі 1 га. Закликаємо громадян не провокувати пожежі в екосистемах: невинні на перший погляд спалювання можуть призвести до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житлових будівель та життю людей».

Причиною більшості пожеж в екосистемах називають спалювання рослинних залишків. Відтак жителів краю вкотре просять відмовитися від такої звички. Також рятувальники нагадують: в області проходитимуть спеціальні рейди, щоб виявити порушників.

Софія Романська