У лікарнях Тернополя поменшало хворих на COVID-19.

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. Наразі госпіталізовано 156 інфікованих пацієнтів.

У лікарнях Тернополя розгорнуто 360 ліжок для хворих на COVID-19. З них заповнено менше половини місць. “Ми бачимо тенденцію на спадання захворюваності. Зменшується також показник завантаження ліжкомісць. Попри позитивну тенденцію, випадки захворювання ми реєструємо, є важкі випадки. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 33 хворих на COVID-19. 24 пацієнтів – на кисневій підтримці через маску. 2 людей – на кисневому концентраторі. 1 пацієнт підключений до апарату ШВЛ. У Тернопільській лікарні №2 – 56 хворих з COVID-19. 12 хворих – на кисневій підтримці через маску. 40 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі. У Тернопільській лікарні №3 – 54 хворих з з COVID-19. 14 хворих – на кисневій підтримці через маску. 40 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі”.

У Тернопільській громаді від COVID-19 вакцинувалося більше половини жителів. Для формування колективного імунітету необхідна імунізація 80% населення.