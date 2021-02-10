З початку поширення пандемії COVID-19 у лікувальних закладах міста розпочалося облаштування кисневих точок та приліжкових кисневих концентраторів, а також придбання апаратів ШВЛ, які необхідні для лікуванні пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Зокрема, у лікувальних закладах міста функціонує:

У КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» 29 апаратів ШВЛ (в т.ч. 10 в інфекційному відділенні), 39 діючих кисневих точок і 71 мобільний приліжковий кисневий концентратор;

У КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» – 8 апаратів ШВЛ, працює 54 кисневих точки та 42 приліжкових концентратори;

У КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №3» – 8 ШВЛ, працює 82 кисневі точки, придбано 58 переносних кисневих концентраторів. Найближчим чаом планується також встановлення ємкості для зрідженого кисню об’ємом 2000 літрів.

У КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» – 8 апаратів ШВЛ, 26 точок централізованої подачі кисню і 15 концентраторів.

За кошти місцевого бюджету у лікарнях проведено також поточні ремонти розведення кисню, оновлено кисневі рампи, придбано додатково кисневі балони, два кріоциліндри по 200 літрів зрідженого кисню. У комунальних лікарнях №2 і №3 та у лікарні швидкої допомоги працюють також генератори подачі кисню, придбані за кошти бюджету громади (на суму 7,6 млн грн).