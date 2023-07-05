Поява на світ малятка ощасливила і рідних, і побратимів. У легендарного азовця “Калини” 2 липня у Тернополі народилась донечка.

Сьогодні дівчинка з мамою вже поїхали додому. На виписці з маленькою українкою познайомилася знімальна група ІНТБ.

Антоніна Паламарчук пригадала, як з чоловіком довідались про вагітність. Щаслива звістка стала їм подарунком від Бога. Новину дружина повідомила Святославу під час онлайн спілкування. Він дуже зрадів.

Ім’я донечці Антоніна з чоловіком вже обрали. Назвали Квітославою. Про народження доньки “Калина” дізнався телефоном.

Нагадаємо, Святослава Паламаря з російського полону перевезли в Туреччину в вересні 2022. Згодом йому, разом з іншими звільненими, дозволили зустрітися із сім’єю. Антоніна з сином Лук’яном відвідали Святослава. Він і досі в полоні, хоч можливо не в такому жорстокому. А дружина уже з двома дітьми чекає його вдома.

“Вони хочуть пошвидше додому повернутися. Тому ми навіть відмовилися від зустрічей з ними, щоб це якось повпливало на обмін. Бо хочем щоб повернулися всі хлопці. Першочергово — азовці, які досі в полоні”, — наголошує Антоніна.

Детальніше — у сюжеті.