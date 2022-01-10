У Львові запустили нове інтернет-видання “Мій Львів”, яке висвітлює важливі культурно-історичні події та допомагає львів’янам і гостям міста дізнаватися цікаві новини. Тут ви знайдете бюджетну локацію для вікенду, затишну кав’ярню та станете експертом з історії міста Лева.

“Мій Львів” – це не звичайний новинний ресурс. Тут ми розповідаємо лише ті історії та новини, які допомагають читачеві більше дізнатися про місто, про його незвичайну архітектуру, про його непросте, а часом навіть кримінальне минуле і не менш цікаве майбутнє.

Наразі, видання “Мій Львів” освітлює три основні рубрики:

актуальні новини міста;

історії – тут ми розповідаємо і про замки та підземелля, і про відомих львів’ян;

туристичні локації, які будуть до душі не тільки гостям, але й місцевим.

Додатково щомісяця на сайті виходить рубрика з підбіркою заходів, які відбуватимуться у той чи інший місяць – це вистави, концерти, фестивалі, балет та інші цікаві події. Також на сайті є довідник Львова, в якому розміщені різноманітні компанії – тут можна знайти все: від якісного магазину зоотоварів до послуг хорошого юриста.

Крім того, найближчим часом наш сайт поповнюватиметься новими цікавими рубриками, і важливе значення для їх формування відіграватимуть наші читачі. Нашою метою є створення цікавої платформи про життя міста Лева з його головними культурними подіями.

“2022 рік став початком активного розвитку локального інтернет-ЗМІ “Мій Львів”.

Редакція сайту працюватиме над його якісним наповненням і завжди дослухатиметься до наших читачів. Насамперед, ми прагнемо розповісти історію свого міста та людей, які тут жили колись і живуть зараз. Героями наших матеріалів стають унікальні особистості – ми пишемо про те, що не можна забувати, про своє коріння та його витоки, про менталітет міста та його життя в минулому і зараз”, – наголошує головний редактор сайту Тетяна Семаковська.

Важливим аспектом роботи редакції є віддалений формат – всі автори та редактори сайту працюють дистанційно, адже так ми не залежимо від жодних карантинних обмежень, а наші працівники не витрачають час на дорогу в заторах. Зараз над контентом та наповненням сайту працює редакція, які не залишать читачів без цікавої новини – це люди, які люблять Львів та його історію.

“Мені подобається атмосфера Львова, тут відчувається затишок, а саме місто зберегло багато старовинної архітектури. Я освітлюю різноманітні теми, але в основному ті, які стосуються минулого, адже Львів багатий на цікаву історію. Він побував під складом Польщі, Австрії, Угорщини, тож тут утворився неабиякий культурний мікс. Перші теми, на які я звернула увагу – це замки, маєтки та садиби, тому що саме там збережена автентичність, цими спорудами в різний час володіли відомі особистості”, – говорить Дарина Куптій, автор сайту MyLviv.city

“Обожнюю Львів за відчуття затишку, галицьку непоспішність, прогулянки, легендарну каву і масу інших, не менш важливих дрібничок. Обираючи теми для своїх статей, я прагну, щоб вони були інформативними, пізнавальними, змістовними, і що найголовніше – зацікавили читача. Часто ідеї з’являються випадково, але іноді доводиться витратити чимало часу, щоб знайти справді цікавий матеріал. Люблю досліджувати життєпис відомих людей, коріння яких походить з “міста Лева”. Часто їх долі схожі на сюжет якогось мотиваційного фільму, які надихають та стимулюють рухатися вперед. В швидкому майбутньому сайт “Мій Львів” – це платформа з великою кількістю читачів та з цікавим і креативним наповненням”, – зазначає автор сайту Руслана Сторожук.

“Унікальність Львову в тому, що його історія не тільки зберігається в архівах і на старих фото, але й продовжує жити до сьогодні. У місті безліч будівель та місць, які існують уже багато століть, охороняються законом, підтримуються у належному стані. Місто з такою кількістю історичних пам’яток – рідкість в Україні. Дізнаючись більше про історію, люди більше цінують культурну спадщину, серед якої їм пощастило жити, надають йому більшого значення, ніж просто красивим будинкам та вулицям. Згодом “Мій Львів” стане значущим інформаційним порталом”, – резюмує автор Єлизавета Поддубей.