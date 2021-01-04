2 січня, у День свого народження, відійшла у вічність уродженка Тернопільщини, кандидат хімічних наук Іванна Миколаївна Цуприк.

Як повідомляють у Тернопільському земляцтві, Іванна Миколаївна народилася у 1945 році в селі Гиновичі Бережанського району. Після школи Іванна Цуприк вступила на навчання до Львівського політехнічного інституту на хіміко-технологічний факультет, який закінчила 1968 року за спеціальністю “Хімічна технологія переробки нафти і газу”.

Працювала на Львівському хіміко-фармацевтичному заводі, у Державному науково-дослідному і проектному інституті нафтової промисловості в Києві. Згодом – на посаді наукового співробітника відділу каталітичного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Захистила кандидатську дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата хімічних наук.

Іванна Цуприк – автор понад 40 наукових робіт, авторських свідоцтв, а також технічних рішень на рівні винаходів.

Була активним учасником Тернопільського земляцтва у Києві, багаторічним членом Ради земляцтва.

Похоронять Іванну Цуприк сьогодні у Києві.