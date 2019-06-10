Видатки з держбюджету на проведення позачергових виборів до Верховної Ради України складатимуть майже два мільярди гривень, – повідомляє ЦВК.

За словами її керівника Тетяни Сліпачук, уже затверджено розподіл коштів держбюджету на підготовку та проведення виборів народних депутатів 21 липня.

«Видатки ЦВК складають 406 мільйонів 802 тисячі 43 гривні. На окружні виборчі комісії розподілено 51 мільйон 172 тисячі 292 гривні, на дільничні виборчі комісії – 1 мільярд 220 мільйонів 431 тисяч 103 гривні. Разом з тим розподілом передбачено резерв коштів, який складає 271 мільйон 214 тисяч 562 гривні. Також затверджено середні норми видатків окружної виборчої комісії та середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення позачергових виборів», – повідомляє Центральна виборча комісія.

Нагадаємо, позачергові вибори до Парламенту відбудуться 21 липня за старою пропорційно-мажоритарною системою.

«При такій системі переважно виграють старі знанні обличчя, або ті, хто конкретно працює на своїх округах», – зазначив представник Комітету виборців України в Тернопільській області Володимир Курило. Тож пройдуть до Парламенту старі політики чи нові обличчя, буде відомо після 21 липня.

Тим часом Український інститут соціальних досліджень провів перші результати щодо позачергових виборів до Парламенту. Відтак за попередньою інформацією соціологів, до Верховної Ради впевнено проходить чотири політичних сили: «Слуга народу», опозиційна платформа «За життя», «Солідарність», «Батьківщина».

Софія Романська