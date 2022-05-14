У комунальних закладах Тернопільщини розмістили понад 40 тис. переселенців.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Це жінки та діти, пенсіонери, які були вимушені покинути домівки через війну.

Загалом Тернопільщина прийняла понад 90 тис. внутрішньо переміщених осіб. Більшість з них вже переїхали до інших регіонів і за кордон. Втім, 42 тис. переселенців перебувають у нашому краї.

«З початку збройної агресії Російської Федерації у комунальних закладах області розміщено 42 804 внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні Тернопільщина продовжує бути надійним тилом, приймати наших громадян, надавати прихисток, допомагати тим, хто ще вчора мав свою домівку, а на ранок її зруйнували російські ракети. Так, усі громадяни, які знайшли тимчасовий прихисток на Тернопільщині, – розміщені та забезпечені усім необхідним. До цього долучилися усі громади Тернопільщини. Жодна не залишилася байдужою і шукала можливість прийняти людей. За це держава компенсує органам місцевого самоврядування витрати на комунальні послуги».

До обласної військової адміністрації звернулось 37 органів місцевого самоврядування, закладів спільної власності територіальних громад області щодо компенсації витрат за комунальні послуги за березень 2022 року на суму 10,6 млн гривень. Усі заявки відправили до Мінрегіону.