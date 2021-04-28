Ювійлена, тридцята, великодня виставка писанок, ікон і листівок діє у Тернопільському обласному художньому музеї.

Як розповіла наукова співробітниця закладу Наталя Піщев, в експозиції представлені ікони та картини на великодню тематику, колекція великодніх листівок України, Польщі, Канади, США та інших країн. Музей має велику колекцію писанок, дряпанок, пилянок на курячих, перепелиних, страусиних яйцях з різних регіонів України. На них відображені сакральні символи, а ще – птахи, звірі, геометричні орнаменти.

– Цьогорічна виставка цікава тим, що доповнена витинанками «Барви Тернопілля» Галини Дудар – народної майстрині, лауреата премії імені Ярослави Музики і традиційними народними ляльками-мотанками народної майстрині Алли Шушкевич,- відзначила Наталя Піщев. – Обидві майстрині є учасницями багатьох виставок, як в Україні, так і за її межами. Витананки – кольорові, яскраві, з геометричними та рослинними орнаментами. Колекції авторських ляльок- мотанок: «Гаївки», «Лялька-Писанка», «Зустріч весни» – неповторні, оригінальні, заворожують своєю красою.

Працівники музею запрошують відвідати виставку та поринути в атмосферу Великодня. Виставка діятиме до 14 травня.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці



