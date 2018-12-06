У Кабміні підтвердили плани зменшити кількість районів на Тернопільщині до чотирьох

06/12/2018 Розмір тексту:

5 грудня на Форумі місцевого самоврядування очільник уряду Володимир Гройсман представив модифіковану версію Концепції реформи місцевого самоврядування.

За задумом Глави уряду, до вересня 2019 року процес створення ОТГ має бути в основному завершений, а Верховна Рада має затвердити території громад. Також передбачається укрупнення районів. З понад 500 районів має залишитися близько 100.

На карті, яка з’явилась під час виступу Гроймана, чітко видно, що на території Тернопільської області буде 4 райони. Очевидно, що вони співпадатимуть з кордонами госпітальних округів з центрами відповідно у Тернополі, Бережанах, Кременці і Чорткові.

Про незворотність реформи та намір провести наступні місцеві вибори на новій територіальній основі також наголосив Президент Порошенко.

«Маємо чітко бачити горизонти реформи. 2020 рік – ключовий. На Раді регіонального розвитку я вже говорив, що 2020 року місцеві вибори мають відбутись вже за умови покриття всієї території України об’єднаними територіальними громадами, тобто на новій територіальній основі», – сказав Петро Порошенко.

«Ми повинні прийняти адміністративне рішення про об’єднання громад, які за чотири роки не знайшли ані бажання, ані прагнення, ані сил об’єднатись. Люди не мають страждати, мешканці громад від керівника, який перешкоджає створенню громад», – підкреслив Президент.