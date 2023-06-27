На Тернопільщині у трьох громадах в останню дорогу провели загиблих військовослужбовців Юрія Бережного, Юрія Машту та Сергія Чорного.

Про це повідомляє Суспільне.

На Кременеччині з почестями в останню путь провели захисника України Юрія Бережного. Солдат загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку неподалік населеного пункту Левадне. Про це повідомили на сторінці 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Юрій з перших днів повномасштабного російського вторгнення проходив службу по мобілізації на посаді кулеметника стрілецької роти 85 батальйону бригади. Військовослужбовцю назавжди залишиться 40. Жителя села Кушлин Горинського старостинського округу поховали в рідному селі.

Жителі Борсуківської громади провели в останню дорогу Юрія Машту. Водій 1 розвідувального відділення розвідувального взводу 2 десантно-штурмового батальйону, який був призваний на військову службу 15 вересня 2022 року, загинув 18 червня під час виконання бойового завдання, в районі населеного пункту Новомихайлівка, Донецької області. У захисника залишилась дружина, син та дочка.

У Гримайлівській громаді попрощалася із воїном Сергієм Чорним, який загинув 17 червня 2023 р. на Донеччині. Чоловік був солдатом, стрільцем, снайпером єгерського батальйону військової частини А4056. Жителі громади, рідні, друзі, побратими зібралися, щоб провести в останню дорогу захисника.