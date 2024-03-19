Сьогодні на Тернопільщині проведуть в останню земну дорогу захисника Михайла Хомина, котрий помер у госпіталі після важкої операції.
Про це повідомили на сторінці Саранчуківської сільської територіальної громади у соцмережі.
Михайло Хомин пішов добровольцем захищати Україну в перші місяці війни. Воював на Донецькому напрямку. Перебуваючи у відпустці, після важкої операції помер у Львівському госпіталі. Йому був 41 рік.
Без батька залишилася багатодітна родина.
“Сумуємо разом з родиною, низько схиляємо голови у скорботі.
Нехай душа померлого Михайла знайде вічний спокій…
Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!
Вічна пам’ять Герою! Слава Україні!”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.
Чин похорону відбудеться сьогодні о 12-й годині у селі Рибники, де проживав чоловік.
Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять герою.