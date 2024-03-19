У госпіталі після важкої операції помер захисник Михайло Хомин

Сьогодні на Тернопільщині проведуть в останню земну дорогу захисника Михайла Хомина, котрий помер у госпіталі після важкої операції.

Про це повідомили на сторінці Саранчуківської сільської територіальної громади у соцмережі.

Михайло Хомин пішов добровольцем захищати Україну в перші місяці війни. Воював на Донецькому напрямку. Перебуваючи у відпустці, після важкої операції помер у Львівському госпіталі. Йому був 41 рік.

Без батька залишилася багатодітна родина.

“Сумуємо разом з родиною, низько схиляємо голови у скорботі.

Нехай душа померлого Михайла знайде вічний спокій…

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!

Вічна пам’ять Герою! Слава Україні!”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.

Чин похорону відбудеться сьогодні о 12-й годині у селі Рибники, де проживав чоловік.

Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять герою.