У другому турі виборів зустрінуться Тимошенко і Зеленський – опитування

11/03/2019 Розмір тексту:

Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко мають найбільший рівень підтримки серед громадян України, тому саме вони зустрінуться у другому турі виборів Президента.

Як свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», за Володимира Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори), за Юлію Тимошенко — 18,3%.

Діючий Президент Петро Порошенко займає третю позицію з результатом 16,8%. За ним йдуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (біля 10%).

Згідно з даними соціологів, за останній тиждень зміцнили позиції Гриценко і Тимошенко.

Аудиторію опитування склало населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність — 5000 респондентів. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв‘ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 1,5%. Термін проведення опитування: 1-7 березня 2019 року.