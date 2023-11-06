У Тернопільській області судили матір трьох дітей. Жінку звинуватили у невиконання батьківських обов’язків.

Про це йдеться у постанові Теребовлянського райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, жінка погано виконувала свої обов’язки щодо дітей. У будинку було брудно, через що у малечі завелись воші.

На суді жінка свою провину у вчиненні правопорушення визнала, вказала, що у будинку вже прибрала, дітей пролікувала, такого більше не повториться, буде краще дивитись за дітьми, просила її суворо не карати.

Суд обмежився усним попередженням.