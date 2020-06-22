Дошкільний навчальний заклад №3 у Чорткові закрили на двотижневий карантин.

Про це повідомив міський голова Володимир Шматько. В однієї з працівниць садочка виявили Covid-19 .

“Щойно з’явилась інформація про позитивний результат аналізу працівниці ДНЗ, відразу скликав засідання оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, аби заслухати офіційну інформацію від епідеміологів та спільно вирішити, як діяти далі. Прийняли спільне важливе рішення – садочок закриваємо на 2-тижневий карантин, проведемо повну дезінфекцію приміщення, а також працюватимемо над встановленням контактних осіб, аби протестувати кожного. Цікава статистика – за час карантину у межах Чортківського району на наявність коронавірусу в організмі вже протестовано близько тисячі людей. Вкотре прошу дотримуватись соціальної дистанції, у закритих приміщеннях обов’язково вдягати захисну маску, а також часто та ретельно мити руки”, – наголосив Володимир Шматько.

У Чортківському районі лабораторно підтверджено 68 випадків зараження коронавірусом. Восьмеро інфікованих додалося минулої доби. Відтак наразі залишається під питанням проведення випускного балу, який попередньо планували влаштувати просто неба на площі Героїв Євромайдану у Чорткові.

Софія Романська