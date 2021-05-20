Виставку українських національних костюмів відкрили у Тернопільській облдержадміністрації. Також в експозиції представили старовинні вишиванні предмети українського побуту.

Тематичну виставку присвятили Дню вишиванки. З нагоди відкриття експозиції організували святкове дефіле з використанням українських національних костюмів, виготовлених майстринею художніх промислів з вишивки Уляною Перхалюк. Жінка родом з Теребовлянщини. За її словами, виставка зібрала більше тридцяти унікальних експонатів. Серед них — одяг, хустки, рушники.

“Надихаюся вишивкою з дитинства. Зараз вишиваю з піснею. Над однією сорочкою можу працювати від двох тижнів до двох років. Найбільш тривала робота над Борщівською сорочкою. А тут на виставці представлені елементи Борщівської, Подільської, Сокальської, Буковинської вишивки. Всі роботи унікальні”.

В експозиції — українські національні костюми із фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Також представлені ляльки-мотанки заслуженої майстрині народної творчості Людмили Павлової. Відвідати виставку можуть всі охочі.