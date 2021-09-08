Із понад 1200 садків, шкіл, училищ та вузів лише 57 закладів мають достатній показник вакцинації працівників.

Лише у 57 із 1217 навчальних закладів Тернопільщини вакцинованими від коронавірусу є 80% і більше працівників. Йдеться про школи, дитсадки, профтехучилища та вищі навчальні заклади. У самому Тернополі, за інформацією міського управління освіти, взагалі найнижчий відсоток вакцинованих – лише 50% вчителів у школах. Про це повідомляє Zaxid.net.

За інформацією керівниці департаменту освіти Тернопільської ОДА Ольги Хочої, щодня в області вакцинується близько 200 педагогів. Але попри це, тої кількості людей, яка вже провакцинована, недостатньо, щоб говорити про нормальний процес навчання у «жовтій зоні» карантину.

«У нас є рекордсмени по вакцинації працівників у закладі. Але це переважно малокомплектні заклади, або початкові школи, де є дуже маленька кількість працівників. Є школа у селі Дзвиняч, там провакциновано 96% – працює 36 вчителів, не вакциновано лише двоє. У садку в селі Росоховатець провакциновано 100% працівників – там працює 10 людей. А великі школи переважно мають низький показник. У нас є село Раштинці, в школі працює 35 працівників, а провакциновано лише 4%», – розповіла 8 серпня на брифінгу Ольга Хоча.

Також вона відзначила, що на другому тижні навчання у кількох закладах уже зафіксували коронавірус серед учнів. За словами Ольги Хоми, в Козівській школі деякі класи перейшли на дистанційну форму навчання через те, що є високий приріст захворюваності на ковід серед учнів.

У Тернополі наразі таких випадків не зафіксовано і усі навчальні заклади розпочали навчання вчасно. «У місті ми маємо найменше провакцинованих працівників в закладі – це 50 %. Є такі навчальні установи, де вакцинація – 100%, це переважно дитячі садки. Але щодня вакцинуються ще педагогічні працівники. Тому, на мою думку, до п’ятниці ми матимемо хороші показники», – зазначає начальниця управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

Щодня на Тернопільщині фіксують понад 50 нових випадків коронавірусу. «Ситуація з кожним днем стає все напруженішою. Ми щоденно реєструємо по 40-50 випадків. Станом на вчора, 7 вересня вже є 89 випадків за добу. Наразі в області хворіє понад 1000 людей на коронавірус, з них 200 людей лікуються у стаціонарах лікарень і 146 із них – потребує кисневої підтримки. Це свідчить про важкість перебігу цієї хвороби», – розповідає керівниця департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.