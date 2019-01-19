На набережній тернопільського ставу відбулося міжконфесійне водосвяття. ФОТО

19/01/2019 Розмір тексту:

Сотні тернополян прийшли на набережну тернопільського ставу на міжконфесійне водосвяття та службу Божу.

Традиційно відбувається це за участі владик біля пам’ятного хреста, встановленого на честь хрещення Русі-України. Привітали з святом Водохреща жителів міста й представники влади.

«1031 рік тому на київських пагорбах відбулося хрещення Русі-України. Хто міг подумати тоді, що різні етапи будуть в нашому житті і ми дійдемо до того, що Володимирове хрещення об’єднає всю Україну у захисті рідної землі», – зазначив у вітальному слові голова ТОДА Степан Барна.

«Тепер ми отримали єдність українського православ’я, визнаного вселенським патріархом, отримали Томос для української церкви, – продовжив він. – І сьогодні я дякую нашому духовенству, яке традиційно проводить міжконфесійне водосвяття на Набережній Тернопільського ставу. І хочу нагадати, що через кілька днів ми будемо відзначати 100-річчя Соборності України. І ці події ще раз підтверджують: коли українці єдині – вони перемагають».