На набережній тернопільського ставу відбулося міжконфесійне водосвяття. ФОТО
Сотні тернополян прийшли на набережну тернопільського ставу на міжконфесійне водосвяття та службу Божу.
Традиційно відбувається це за участі владик біля пам’ятного хреста, встановленого на честь хрещення Русі-України. Привітали з святом Водохреща жителів міста й представники влади.
«1031 рік тому на київських пагорбах відбулося хрещення Русі-України. Хто міг подумати тоді, що різні етапи будуть в нашому житті і ми дійдемо до того, що Володимирове хрещення об’єднає всю Україну у захисті рідної землі», – зазначив у вітальному слові голова ТОДА Степан Барна.
«Тепер ми отримали єдність українського православ’я, визнаного вселенським патріархом, отримали Томос для української церкви, – продовжив він. – І сьогодні я дякую нашому духовенству, яке традиційно проводить міжконфесійне водосвяття на Набережній Тернопільського ставу. І хочу нагадати, що через кілька днів ми будемо відзначати 100-річчя Соборності України. І ці події ще раз підтверджують: коли українці єдині – вони перемагають».
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