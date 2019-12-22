Монумент Пушкіна у Тернополі одягнули в червоний костюм Йоулупуккі. До пам’ятника прикріпи табличку з таким іменем.

Це допоможе привернути увагу туристів, – сподівається директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Оскільки залишатиметься приводом для фотографії.

«Ми вирішили надати Олександру Пушкіну нового образу. Зупинилися на ідеї Йоулупуккі. Це залишається на рівні жарту. Думаю, тернополяни та гості міста зрозуміють. Працювали над костюмом майже два тижні. Використали більше десяти метрів тканини, а також об’ємний наповнювач. У результаті вийшла така оригінальна робота. Сподіваємося, що це допоможе привернути увагу туристів, і до нашого міста приїде якомога більше людей».

До Нового року та Різдва у Тернополі повністю декорували сквер на вулиці Чорновола, а також оздобили «Файне зимове містечко», яке радуватиме око, як мінімум, до кінця січня.

Софія Романська